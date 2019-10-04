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هشام حداد أعلن عن هذه المفاجأة في “لهون وبس”

4
OCTOBER
2019
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بعد جولة فنية ناجحة في الولايات المتحدة الأميركية حيث قدم مع زملائه، طوني أبو جودة، جاد بو كرم، جنيد زين الدين وبونيتا سعادة عدة عروض من مسرحية Laugh Story، عاد نجم الكوميديا هشام حداد او ملك البطيخ كما وصف نفسه بتغريدة ساخرة مع ابتسامة عبر حسابه على موقع تويتر في ردّ مبطن على اعلان عودة برنامج “منا وجر” الذي لقّب بيار رباط بملك الثلاثاء.

واعلن “حداد” الى أن أول حلقة من الموسم الخامس ستعرض يوم الثلاثاء المقبل الساعة 9:30. وكشف ان المُشاهد بإنتظاره ديكوراً رائعاً ومضموناً جديداً وقال “المضمون كبير لدرجة ما في مجال لضيف بحلقة مدتها ساعتين من الوقت”؟.

ووجه هشام حداد تحية كبيرة الى فريق الاعداد في “لهون وبس” البعيد جداً عن أي فريق آخر وختم بهاشتاغ #حلقة_ال١٦_مليون_نكتة

اذاً يعود “حداد” بعد غياب عدة أشهر عن الشاشة، حيث ان الجمهور مشتاق له كثيراً بحسب ما رصدنا من خلال التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. فهل يحافظ هشام على المرتبة الاولى كما في المواسم السابقة حيث عجز اي برنامج منافِس على تخطيه بالارقام ؟

 

بصراحة

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