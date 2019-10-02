بعد تقرير "نيويورك تايمز": راغب علامة يُهدّد بالبلوك

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علّق الفنان راغب علامة على التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية والتي ذكرت فيه أن رئيس الحكومة سعد الحريري، دفع 16 مليون دولار لعارضة ملابس السباحة، كانديس فان دير ميروين، من جنوب إفريقيا، في العام 2013، كانت بينهما علاقة عاطفية.



وقال عبر حسابه الخاص على تويتر:" شو هالخبرية ياللي كلها هبل بهبل وشغلت اللبنانيين عن المشاكل الحقيقية اللي عم يعاني منها الشعب اللبناني!! قال شو؟ 16 مليون دولار دفعها الرئيس سعد الحريري لعارضة أزياء يعني الخبرية اختبار هبل !! هلق رح يبلشوا بعض النفايات البشرية يتهجموا علي لغاية في نفس يعقوب وجوابي هو بلوك".