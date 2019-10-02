هكذا رحلت الصحافية إبنة الـ27 عاماً!

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أصيب الجسم الإعلامي البريطاني بصدمة قوية بعد إعلان وافاة الصحافية الشابة هنا يوسف التي تعمل في موقع وقناة BBC.

ونعى الموقع الشابة التي توفيت عن 27 عاماً من خلال مديرة الأخبار فران أنسوورث. ونقل عنها قولها: "صحافية شابة وموهوبة وتحظى بإعجاب الكثيرين"، واصفة خبر موتها بالمروع.

من جهتها أعلنت أسرة الصحافية الراحلة حزنها العميق لفقدانها متمنية أن تشكل مسيرتها نموذجاً يحتذيه آخرون.

وفي بيان أصدرته طلبت الحفاظ على خصوصيتها. وأضافت: يعرف الكثيرون هنا بسبب مساهماتها الصحافية الكبيرة وعملها في BBC. وفيما نحن نبكي بسبب فقدانها نتمنى أن يشكل إرثها مثالاً يتحذيه زملاؤها والأشخاص الذين تركت أثراً لديهم على امتداد السنوات"، من أن تذكر سبب الوفاة الذي ظل غامضاً.

واشار تقرير الموقع إلى أن هنا كانت تتكلم 6 لغات وأنها عملت لدى The Guardian و The Independant وThe Muslim News وThe Pool أضافة إلى مجلة Grazia.