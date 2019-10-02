إقتحام عرض شانيل وجيجي حديد في المرصاد

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ينتظر عشّاق وروّاد عالم الأزياء والإبداع أسبوع الموضة الباريسي بفارغ الصبر، للاطّلاع على مجموعات المواسم الجديدة ولرصد الصيحات التي ستحضر في خزاناتنا، كما أنّهم معتادون على المفاجآت والابتكارات التي يقدّمها المصمّمون في كلّ موسم.

أمّا في ربيع وصيف 2020، فبقيت المفاجأة لليوم الأخير إلّا أنّها كانت مفاجأة فريدة من نوعها، فاقتحمت فتاة منصّة عرض شانيل لربيع وصيف 2020 ومشيت كأنّها واحدة من العارضات في بزّة التويد الرسمية التي تعدّ من القطع الأيقونية في مجموعات دار شانيل الفرنسية.

وفيما كانت تعبر عارضة الأزياء الأميركية جيجي حديد المنصّة، حاولت تدارك الموضوع، فوقفت بوجهها وحاولت إبعادها عن المنصّة وإدخالها إلى غرفة الكواليس ممسكةً إيّاها من كتفها حتّى أتى رجال الأمن وأخرجوها من العرض، بعد أن مشت أكثر من نصف المنصّة مع العارضات.

وقالت بعض المصادر لموقع “Wagram’s” أنّ هذه الفتاة تدعى «ماري بينوليل» ومعروفة باسم «ماري سينفيلتر» وهي شخصية كوميدية ولديها 195 ألف متابع على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام و227 ألفاً على يوتيوب.

ولم تكشف ماري ماورائيات اقتحامها للعرض إلّا أنّها علّقت على صورة لها على إنستغرام «هذه أنا».