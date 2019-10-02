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حلا شيحة: الماضي انتهى.. هل ردّت على انتقادات ظهورها بالبكيني؟

2
OCTOBER
2019
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فوشيا - فاجأت الفنانة المصرية حلا شيحة جمهورها، بالرّدّ على الهجوم الذى تعرّضت له، بسبب تسريب صور بالبكيني ظهرت بها فى مهرجان الجونة.
 
وكتبت حلا عبر حسابها على إنستغرام: "سعيدة كوني امراة مستقلة و ام لاجمل اربع اولاد، وكل يوم تشرق شمس يوم جديد أشكر رب العالمين أنه أعطاني هذا اليوم ليكون افضل يوم، يوم جديد، بداية جديدة، الماضي إنتهي واليوم البداية مع الاصرار والقوة و اليقين بالله و الثقة بالنفس نصل لما نحب، كوني انت ، كوني كما تحبين ، صاحبة إرادة و صلابة ان تكوني، فانتي امرأة كوني فخورة قوية".
 
وما زالت حلا تثير الجدل بهذه الكلمات التى لم يجد الجمهور لها مبررًا، والتى تبدو أنّها تريد أنْ تطوي صفحة زواجها، بعد أنْ قالت إنّ الماضى انتهي وإنّها تفكّر فى مستقبلها، بجانب اثارتها الجدل بحذف صور زوجها الكنديّ، وأبنائها، من حسابها على "إنستعرام".
 
منذ إعلانها العودة للتمثيل وخلعها الحجاب بعد سنوات طويلة من ارتدائه، تتعرّض الفنانة المصرية لهجوم شرس بشكل مستمرّ، بسبب جرأة ملابسها وتصرّفاتها، خاصّة أنّها ارتدت النقاب في البداية لفترة طويلة، ثمّ خلعته والتزمت بالحجاب لسنوات طويلة.
 
وشاركت الفنانة المصرية حلا شيحة في الموسم الرمضانيّ الماضي بمسلسل "زلزال" إلى جانب الفنان محمد رمضان، وانتشرت بعض الإشاعات حولهما، بعد عرض المسلسل حول زواجهما سرًا، إلا أنّهما قاما بنفي هذه الإشاعات، وأكّدا أنّ علاقة صداقة تجمعهما.
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