living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أوبرا وينفري تبوح بأسرارها المهنية لطفل وترغب بلقاء ملكة إنكلترا

1
OCTOBER
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تولّى المراسل الشاب جايدن جيفرسون من أوهايو 11 عاماً إجراء مقابلة مع الإعلامية أوبرا وينفري، بعدما قابل النجم العالمي براد بيت وكلّفته مقدمة البرامج إلين دي جينيريس القيام بذلك.

وناقش المراسل العديد من المواضيع حول حياة أوبرا المهنية والشخصية، فأثنت أوبرا على أسئلتها وتعجّبت من ذكائه رغم صغر سنه.

سأل جايدن أوبرا عن الشيء الذي تخطط لتغيّره في حياتها المهنية، فأجابت أوبرا: "ربما سأعمل على إنهاء برنامجي في البداية ثم البدء بالعمل في OWN، لأنني حاولت القيام بهما معاً في الوقت نفسه"، وتابعت: "سأنهي العرض وآخذ قسطاً من الراحة، ثم اكتشف الخطوة التالية".

وكشف جيفرسون أنه يأخذ بنصائح جدته في حياته، فسأل أوبرا عن النصيحة التي قدمتها جدتها لها فأجابت: "إن أفضل شيء قدّمته لي جدتي هو تشجيعي على القراءة، فقد علمتني كيف أقرأ".

وأشارت أوبرا وينفري الى أن الشخصية التي تود مقابلتها هي ملكة إنجلترا، مضيفةً أنها ترغب في رؤية تيجانها.

وفي النهاية توجهت الى جايدن ونصحته بقولها: "سيصبح لديك كارهين. إعرف ما تريد واستمرّ في السعي من أجله، ولا تترك هؤلاء الكارهين يؤثرون عليك".

elfann

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout