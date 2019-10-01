أوبرا وينفري تبوح بأسرارها المهنية لطفل وترغب بلقاء ملكة إنكلترا

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تولّى المراسل الشاب جايدن جيفرسون من أوهايو 11 عاماً إجراء مقابلة مع الإعلامية أوبرا وينفري، بعدما قابل النجم العالمي براد بيت وكلّفته مقدمة البرامج إلين دي جينيريس القيام بذلك.

وناقش المراسل العديد من المواضيع حول حياة أوبرا المهنية والشخصية، فأثنت أوبرا على أسئلتها وتعجّبت من ذكائه رغم صغر سنه.

سأل جايدن أوبرا عن الشيء الذي تخطط لتغيّره في حياتها المهنية، فأجابت أوبرا: "ربما سأعمل على إنهاء برنامجي في البداية ثم البدء بالعمل في OWN، لأنني حاولت القيام بهما معاً في الوقت نفسه"، وتابعت: "سأنهي العرض وآخذ قسطاً من الراحة، ثم اكتشف الخطوة التالية".

وكشف جيفرسون أنه يأخذ بنصائح جدته في حياته، فسأل أوبرا عن النصيحة التي قدمتها جدتها لها فأجابت: "إن أفضل شيء قدّمته لي جدتي هو تشجيعي على القراءة، فقد علمتني كيف أقرأ".

وأشارت أوبرا وينفري الى أن الشخصية التي تود مقابلتها هي ملكة إنجلترا، مضيفةً أنها ترغب في رؤية تيجانها.

وفي النهاية توجهت الى جايدن ونصحته بقولها: "سيصبح لديك كارهين. إعرف ما تريد واستمرّ في السعي من أجله، ولا تترك هؤلاء الكارهين يؤثرون عليك".

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