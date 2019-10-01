بالصور - الجمهور للنجمة اللبنانية: " صايرة بتخوفي "!

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صدمت الفنانة مايا نعمة متابعي حسابها على تطبيق انستغرام بصورة جديدة لها بدت فيها بشكل مختلف تماماً عن شكلها المعروف.

وظهرت في الصورة وهي تقف في حديقة مرتدية ملابس البحر، ولفتت الانتباه بالتغيير الذي طرأ على وجهها حيث أصبحت أشبه بدمية باربي.



وجاء في التعليقات: "صايرة بتخوفي ولون جسمك مقرف، ارجعي لطبيعتك، حلوة الرياضة بس مش هيك" و"مومياء خشب ضاعت الأنوثة" و"باربي" و"آسفة لكن هذا مقرف. كيف تقبلين أن تصلي إلى هذه الحالة؟