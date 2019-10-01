أمل كلوني تعتمد إطلالتين ملفتتين في نيويورك، بعيداً عن الستايل الكلاسيكي الذي عوّدتنا عليه

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جمالك.نت - الأسلوب الكلاسيكي هو الستايل الذي يطبع بالإجمال إطلالات أمل كلوني، إلّا أن هذه الأخيرة اختارت أن تخرج عن المعتاد وتعتمد مؤخراً الستايل العصري المنكّه بلمسة ملفتة وساكسي. Amal Clooney لجأت في نيويورك إلى إطلالتين ملفتتين، بعيداً عن الستايل الكلاسيكي الذي عوّدتنا عليه.

في لوكها الأوّل في نيويورك، لجأت امل كلوني إلى طلة ستايلش موقّعة من Philosophy Di Lorenzo. اختارت امل كلوني سروال جلدي يتّسع عند منطقة الأوراك: من النادر أن نراها معتمدةً هكذا قصّة. نسّقت امل كلوني مع هذا التصميم قطعة أخرى ملفتة ألا وهي الكورسيه الذي اتّسم بالتول المزخرف بنقاط البولكا. كذلك، كمّلت أمل كلوني هذا اللوك بحزام جلدي استطاع أن يحدّد خصرها إضافةً إلى أنّها انتعلت حذاء ستيلتو باللون الأسود.

من الناحية الجماليّة، اعتمدت Amal Clooney تسريحة الشعر المموّج والمنسدل على كتفيها، كما لجأت إلى مكياج ارتكز على مكياج عيون ناعم وأحمر شفاه زهري.

أمّا في اللوك الثاني، فاختارت امل كلوني إطلالة أنثويّة من النادر أن نراها فيها حيث اعتمدت بزّة مؤلّفة من سترة وتنّورة قصيرة للغاية. هذا التصميم جعل أمل كلوني تبدو جذّابة كما سلّط الضوء على رشاقتها أكثر فأكثر. نسّقت أمل كلوني مع هذه البزّة توب باللون الزهري كما انتعلت حذاء شتوي عالي مسطّح، إضافةً إلى أنّها حملت حقيبة Saddle من Altuzarra.

من الناحية الجماليّة، اعتمدت امل كلوني تسريحة الشعر المموّج والمنسدل على كتفيها.