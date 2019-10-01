مقدّم برامج سيأخد مكان كارلا حداد

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كتبت صحيفة "الأخبار": "بدأت lbci الكشف عن برامجها التي ستبثها في الخريف، وأولها سيكون برنامج Fi Male الذي تقدمه كارلا حداد. العمل الترفيهي كان ضمن برمجة الربيع الماضي بعدما إنتقلت المقدمة من قناة mtv إلى lbci، وحجز لنفسه مساء كل أحد. لكن في الحلقات الجديدة، سيتغيّر توقيت البث بعدما اكتملت حزمة برامج lbci. إذ ينطلق عرض Fi Male مساء الجمعة المقبل (21:30) بعدما كان الأحد، بسبب دخول برنامج "take me out نقشت" على الخطّ، والمتوقع عرضه في تشرين الاول المقبل. الحلقة الاولى من البرنامج سيطلّ فيها الممثل ناظم عيسى وإبنه الممثل طوني. يتخلّل اللقاء العديد من المواقف المضحكة وبعض التجارب التي تتعلق بتبادل الأدوار بين عمل النساء والرجال".