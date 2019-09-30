شابة تطارد حبيبها... لفتح هاتفه باستخدام تقنية التعرف الى الوجه! (فيديو)

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ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بلقطات صادمة أظهرت سيدة وهي تهاجم رجلاً في محاولة منها لفتح هاتفه باستخدام تقنية التعرف الى الوجه Face ID.

وبحسب الفيديو، فيمكن رؤية المرأة وهي تحاول وضع الهاتف مقابل وجه الرجل أثناء جلوسهما على مقعد في حديقة. إلا أن الرجل، الذي يُفترض أن يكون حبيب الشابة، نجح بداية في إزاحة وجهه بعيداً.



ويظهر الفيديو أيضاً كيف قامت الشابة بمطاردة حبيبها في محاولة منها لفتح الهاتف، لتنجح في النهاية وتتمكن من فتحه.



إشارة الى أن هذا الفيديو حصد أكثر من 480 ألف مشاهدة على تويتر.

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