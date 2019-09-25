جيسيكا عازار تكسر الصمت وتوضح حقيقة علاقتها بوائل كفوري..."سأبقى إلى جانبه"

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بعد انتشار شائعة ارتباطها بالفنان اللبناني وائل كفوري، خرجت الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار عن صمتها وأوضحت حقيقة الأمر.

وعبرت في لقاء أجري معها عبر أحد الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" عن استغرابها إطلاق الشائعة. وأشارت إلى أن هذا قد يعود إلى إنهما ظهرا مرات عدة معاً خصوصاً أنها فتاة عزباء وأنه رجل مطلق حديثاً.

ولفتت إلى أن الناس قد يتداولون مثل هذه الأخبار على سبيل التسلية وأنهم أرادوا هذه المرة تزويجها.

وأكدت أنهما صديقان وأنهما لم يتزوجا أبداً معبرة عن احترامها الكبير وتقديرها له. وكانت الإعلامية أعلنت ذلك أيضاً في اتصال أجري معها ضمن برنامج "يا ريما" الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية ريما نجيم عبر أثير إذاعة "صوت الغد" اللبنانية.

وقالت إن الصداقة التي تجمعها والفنان ليست ظرفية بل دائمة، مضيفة أنه مؤمن ومحترم وأب صالح وتمنت أن يكون لدى أولادها في المستقبل أب يحبهم كما يحب وائل ابنتيه. وأضافت: "تربطني بوائل صداقة قديمة. أحبه كثيراً وأحترمه"، واعدة بالبقاء إلى جانبه".