إليسا "تقتحم" محادثة عن السعودية!

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عبّرت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب عن سعادتها بإحياء حفلة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، شاكرة المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ على دعوتها للحفل. وقالت شيرين في تغريدة على حسابها عبر موقع تويتر: “شرف كبير لي إن احيي حفلة اليوم الوطني لبلدي التاني، للمملكة العربية السعودية. وشرف لي دعوة المستشار تركي آل الشيخ للمشاركة في الحفلة. يا رب دائماً من نجاح الى نجاح لكل المجهود الذي تقوم به لصناعة الترفيه في السعودية”.

رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ لم يتأخر في الرد على تغريدة شيرين، حيث سألها: “معانا في الرياض؟”، لتقوم إحدى المتابعات بالرد على شيرين قائلة: “اهلا بشيرين “اميرة الاحساس”، لتتوجه بعد ذلك الى “تركي آل شيخ” بالقول: “اكمل معاليك وكملها “بملكة الاحساس” اليسا والله سيكون أجمل احساس بالكون وبتولع الرياض مشاعر”.

في حين لم يجب “آل الشيخ” على هذه التغريدة، خرجت إليسا عن صمتها وردّت شخصيًا على تلك المعجبة، فقالت: “عندما ترغبون بمشاهدتي في حفل، سيحصل ذلك في الوقت المناسب. لا تطلبوا ذلك من أي شخص، لأنني في المكان الذي استحق أن أتواجد فيه“.