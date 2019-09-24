كاهن يضع لائحة أسعار بموقف سيارات لتشجيع الناس على الصلاة... إليكم كيف

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قرّر كاهن إيطالي مساعدة أبناء رعيته في الحفاظ على إيمانهم من خلال حيلة طريفة تشجعهم على الصلاة، وذلك من خلال منحهم أماكن لركن سياراتهم مقابل أجر غير مادي.



فلمن يرغب بركن سيارته في موقف أبرشية سيّدة "ديل باسو" في منطقة أفيزانو، دفع مقابل هو تلاوة "السلام الملائكي".



ويتراوح "السعر" وفق لائحة الأب فينسينزو دي ماريو، من 10 صلاة "السلام عليكِ يا مريم" مقابل ساعة ركن واحدة، وصولاً الى مسبحة وردية كاملة مقابل خمس ساعات.



ويقول الكاهن دي ماريو لوسائل الإعلام المحلية إنه وضع يافطة سعر وقوف السيارات كلفتة لتشجيع رواد الكنيسة على الصلاة، وأضاف ممازحاً بالنسبة لأولئك الذين لا يلتزمون: "الرب والعذراء يتوليان زمام الأمور".

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