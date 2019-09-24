ظاهرة “الفلتان” الرقمي.. فتيات يتاجرن بأجسادهن باسم الحرية الشخصية!

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بداية أودّ أن أوضح أنني حاولت مراراً وتكراراً منع نفسي من التطرّق إلى هذا الموضوع باعتبار أنه يندرج ضمن الجانب المظلم لوسائل التواصل الاجتماعي، لكنني أصبحت مرغماً اليوم لأن الوضع لم يعد يحتمل أن نغفل عنه.

هل من المقبول انتشار هذا النوع من الفيديوهات على صفحات التواصل والحسابات الخاصة بالعديد من الفتيات، نرى فيها تشويهاً للنظر وألفاظاً لا تمتّ لمجتمعنا بأي صلة؟ الفتيات تتحدّثن عن حريتهن الشخصية، من خلال اختيار الحياة التي يرغبن بها وتخبرننا عن ممارساتهن الجنسية وغيرها من التصرفات والحركات المغرية، حيث أصبح الجسد سلعة مبتذلة نستخدمها لاستقطاب المزيد من المتابعة والمشاهدة.



ناهيك عن التعليقات المبتذلة للمتابعين والعديد منهم دون السن أو من إخواننا العرب. ليست هذه هي الصورة التي نريد أن نظهرها عن بلدنا وهويتنا وثقافتنا، كيف لنا أن نحمي أعراض أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا من هذه الظاهرة؟

هذه القضية تمسّنا جميعاً وهي قضية رأي عام، ولكن بما أنها تصنف حرية شخصية، يجب مقاطعة هذه الحسابات والتبليغ عنها ومنع أولادنا من متابعتها، وعدم التفاعل معها وأيضاً عدم المشاركة حتى ولو كان الهدف النقد لعدم زيادة نسبة المشاهدة.

بقلم بشير التغريني- مستشار في التواصل والإعلام الرقمي