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بعد مرضها "المرعب" في شهر العسل... كشف سر تدهور صحة هنا الزاهد

22
SEPTEMBER
2019
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كشفت تقارير صحفية مصرية، سر تدهور الحالة الصحية للفنانة المصرية، هنا الزاهد، عقب دخول المستشفى في سنغافورة، خلال قضائها "شهر العسل" مع زوجها الفنان، أحمد فهمي.
 
ونقل موقع "مصراوي" تصريحات حصرية من الفنان طلعت زكريا، المقرب من أسرة هنا الزاهد، والذي كشف فيه سر تدهور الحالة الصحية لها والوضع الصحي الحالي للفنانة المصرية.
 
وقال زكريا: "الحمد لله، خرجت هنا الزاهد حاليا من المستشفى، واطمأن الجميع عليها".
 
وتابع "عانت هنا الزاهد من مغص شديد بالمعدة، وارتفاع شديد في درجة الحرارة، ثم دخلت مرحلة شديدة من القيء، ما أصاب الجميع بالرعب".
 
وأوضح "الأطباء اكتشفوا أنها أصيبت بفيروس، وهو ما تسبب في تدهور حالتها الصحية".
 
وتابع "خضعت هنا إلى العلاج، وخرجت حاليا من المستشفى، بعدما تحسنت حالتها الصحية، واطمأن الفريق الطبي بالكامل أنها استعادت حالتها الصحية بالكامل".
 
وكان الممثل المصري، أحمد فهمي، قد تحدث عن تطورات الحالة الصحية لزوجته هنا الزاهد، عن طريق منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، كتب فيه: "شكرا لكل الناس التي تسأل على هنا، وعذرا لا أعرف أرد على كل الناس لأنني كنت محتاس لوحدي".
 
 
وتابع: "الموضوع أننا في المستشفى هنا في سنغافورة، وسنمكث 3 أيام تحت الملاحظة، وفي حالة عدم وجود تحسن سيكون هناك جراحة".
 
وأضاف أحمد فهمي: "الموضوع سخيف ومفاجىء، ولكن أشكر دكتور أشرف زكي (نقيب الممثلين المصريين) فعلا، والأطباء المصريين دكتور أشرف أبو الهوا، ودكتور أحمد نجم، الذين يتابعون من مصر الحالة مع الأطباء هنا (في سنغافورة)، وأشكر معالي السفير محمد أبو الخير الذي يدعمنا بشكل كبير جدا هو والمصريين في السفارة، وعلى رأسهم أستاذ محمد زغلول، وطبعا أستاذ ضياء محمد كامل، الذي يدعمني جدا من مصر، إن شاء الله خير".
 
 
وكان أحمد فهمي أعلن أمس السبت، أن زوجته الممثلة الشابة هنا الزاهد نقلت إلى المستشفى، في أثناء قضائهما رحلة "شهر العسل"، بعد أيام من إقامة حفل زفافهما في أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة.
 
 
واحتفل أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهما 11 سبتمبر/أيلول الجاري.
 
حضر الحفل عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومحمد هنيدي وسمير غانم ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وأحمد حلمي وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وأكرم حسني ويوسف الشريف وعمرو يوسف وماجد المصري ومحمود عبد المغني وأشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر وغيرهم من النجوم، والإعلامية منى الشاذلي وعدد من نجوم كرة القدم.
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