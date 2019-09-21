جديد قضيّة وائل كفوري وطليقته!

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كشفت مجلة "نواعم" أنّ التسوية السرية التي تمت بين وائل كفوري وطليقته آنجيلا بشارة، اشترطت أن لا تتحدث آنجيلا عنه نهائياً في أي من وسائل الإعلام سواء من الناحية الإيجابية أو السلبية، وإن خالفت هذا الشرط ستتعرض لدفع غرامة مالية يحددها المحامي الخاص به.



في المقابل طلبت آنجيلا حصولها على النفقة بانتظام، إضافة إلى التزام الكفوري ببعض المصاريف الإضافية لابنتيهما ميشيل وميلانا، وهذا ما لم يعترض عليه وائل نهائياً.



وبخصوص رؤية وائل كفوري لابنتيه، أصبح الموضوع يسيراً دون اعتراض من بشارة.

من ناحية أخرى، أشارت نواعم إلى أنّ آنجيلا بشارة تلقت أخيراً عرضاً مغرياً من قبل أحد البرامج التلفزيونية الشهيرة في الوطن العربي للحديث عن أزمتها مع وائل كفوري وخلافاتهما الأخيرة لكنها رفضت نهائياً.