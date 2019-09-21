بالصورة - هنا الزاهد في المستشفى خلال شهر العسل.. وهذا ما قاله زوجها ثم حذفه

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لها - بعد أيام قليلة على حفل زفافهما المميز، تعرضت الفنانة هنا الزاهد لوعكة صحية هلال شهر العسل، الامر الذي اوجب نقلها الى المستشفى، وقد نشر زوجها الفنان المصري أحمد فهمي صورة هنا على فراش المرض ثم قام بحذفها بعد ذلك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الزاهد وهي متعبة داخل المستشفى وتمنوا لها الصحة والعافية. وكان فهمي قد علق على الصورة قبل حذفها قائلاً: "عمة انا مليش في الحركات البيئة زي دي خالص ولا عمري كنت هجيب سيرة ولا انزل صور زي دي و بقالي شوية بهزر مع صحابي الزماكاوية عالماتش .. بس احنا برا مصر انا وهنا و بقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة ودلوقتي رحنا لتالت مرة عشان تعبت تاني جدا".

واضاف "بجد في ناس مركزة اوي اوي اوي معانا لدرجة ان في مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسألوش اي حد من الزملا عن الجائزة اللي واخدها لا بيسالوهم عننا وعن الفرح وعن تدخلي في شغل هنا والغريب ان في بعض الزملاء خاضوا في حياتنا الشخصية.

وتابع" بجد شكرا جدا لكل الناس اللي فرحنالنا من قلبها وربنا يديمكو نعمة.. أما بجد اللي مركزين ارجوكوا الحياة مش ناقصة.. احنا في شهر العسل وبايتين اهو في المستشفى".