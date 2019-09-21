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لماذا غابت نادين نجيم عن مهرجان الجونة؟ هل طلاقُها السبب؟

21
SEPTEMBER
2019
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فوشيا - في الوقت الذي استغرب فيه بعضُ جمهور الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، غيابها عن مهرجان الجونة السينمائي، رابطين غيابها بأنها تعاني من أزمةٍ بعد إعلانها انفصالها عن زوجها المهندس هادي أسمر، نشرت نادين مجموعةً من الصور لها عبر خاصية “الستوري” على “إنستغرام”، أثناء احتفالها مع إحدى شركات المكياج العالمية.
 
وظهرت نجيم المتواجدة في باريس حاليًا في الصور سعيدةً لمناسبة تحضيرها لمشروعٍ جديد يجمعها بـ”ميك أب فور إيفر”، معلقةً على الصور بأنّها متحمسة جدًا للإعلان عنه خصوصًا وأنها بدأت التحضير له منذ سنتين.
 
واختارت نادين الظهور بفستانٍ فضيٍ قصير بأكمام طويلة وفتحة عند الصدر أظهر رشاقتها المعهودة، بينما تركت شعرها ينسدل على كتفيها.
 
وعلى صعيدٍ آخر أفادت بعض التقارير الصحفية بأنَّ نادين اعتذرت من القائمين على معرض الشرق الأوسط للأزياء في دبي عن الحضور، إذْ كانت ستحلّ ضيفة شرف عليه في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل دون أن تُعلن سبب اعتذراها عن الحضور، فيما تستعدُّ لتصوير مسلسلها الجديد الذي يجمعها مع الممثل السوري قصي خولي في نهاية هذا العام، ليكون جاهزًا للعرض في رمضان 2020.
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