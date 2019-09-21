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سيدتي- إيمان إبراهيم -

تحتفل الممثلة ماغي بو غصن بعيد ميلادها اليوم 18 سبتمبر، وهي لا تزال تتعافى من العملية الجراحية التي خضعت لها قبل شهرين.

عيدها اليوم مختلف، اعتادت قضاء عيدها في السنوات الماضية بقلق، من ورم يكبر في رأسها، ولا تعرف إلى أين سيقودها، ولا كيف ستتغلّب عليه، ولا ما إذا كانت العمليّة الجراحيّة خياراً لا بد منه.

هذا العام، لم يعد ثمّة ما يقلقها تقول "عندما فتحت عينيّ في المستشفى وتكلّمت، وأدركت أن الكابوس انتهى كان يوم ميلادي".

وتضيف "لكل واحد منّا تاريخ ميلاد واحد، لكنّي أنّ أؤمن أنّ هناك تواريخ ميلاد كثيرة لكل منّا، يولد فيها من جديد، بعد مرض قوي، ظروف صعبة، حادث، محطات فاصلة، ذكرى جميلة، أنا دائماً أؤمن أنّ ثمّة ميلاد جديد للروح".

وعن الفارق الذي لمسته بين عيدها العام الماضي حين كانت لا تزال خارجة للتو من عملية ملغاة بعد أن اكتشف الطبيب أنّ حجم الورم تقلّص وأنّ عليها الخضوع لصورة العام المقبل لأخذ القرار بشأن العملية، وبين عيدها اليوم الذي لا تنتظر فيه لا صورة ولا تقرير طبيب ولا مصير مجهول تقول "هذا العام أحتفل بعيدي بدون ذلك الهم الذي رافقني سنوات. هذه أجمل عيديّة".

تؤكّد ماغي أنّها لا تخشى من العمر، تقول "أنا دائماً أنظر إلى الأمور من ناحية إيجابيّة، أن أكبر يعني أن يكبر أولادي، ويتخرّجون من الجامعة، ويتزوّجون وأحمل أولادهم، كما أنّه بات بإمكاننا قدر الإمكان المحافظة على نضارتنا وشبابنا، لم يعد التقدّم في العمر هاجساً".

هل تخشى ماغي التجاعيد؟ تقول "نحن نحاول قدر الإمكان الاهتمام بأشكالنا، لكن في عمرٍ معيّن، ستظهر التجاعيد ولن تزعجني، فهي دليل نضج وخبرة في الحياة".

"هل عدتِ من الموت؟" نسأل ماغي التي خضعت لعملية كانت نتائجها مفتوحة على كل الاحتمالات، تقول "لم أفكّر بالموت لحظة واحدة، صلّيت وإيماني كبير بالله، كما كان لديّ طاقة إيجابية. لم أفكّر أي لحظة بأنّي قد أدخل غرفة العمليات ولا أخرج منها، بل دخلتها بإيجابيّة وبرغبة حقيقيّة في التخلّص من هذا الهم، وكنت على ثقة أنّني بين يديّ طبيب ماهر".

ماغي التي تحتفل دائماً بمناسباتها الخاصّة بعيداً عن الأضواء، تقول "في كل عيد، أستيقظ وأجد رسائل من أولادي، كما أنّ ابنتي تحبّ أن تصنع لي قالب الحلوى بيديها، وهذا يكفيني".

وتتابع ضاحكة "طبعا لا أنزعج إذا قام زوجي بالاحتفال بعيدي وجمعي بالأشخاص الذين أحبّهم". وتؤكّد أن الاحتفالات الكبرى ليست من أولوياتها بدليل السنوات الماضية التي كانت تحتفل فيها مع الأحبة دون صخب.

ماغي التي بدأت تحضير مسلسلها الرمضاني الجديد قالت "حالياً الكاتبة ريم حنا لا تزال في طور كتابة العمل، لم نحدد اسم المخرج بعد ولا الأبطال، لكن بالمجمل أنا مؤمنة بهذا العمل الذي سأقدّم فيه دراما مختلفة تماماً عمّا سبق وقدّمته خلال السنوات الماضية".

حول ماذا تدور قصّة المسلسل؟ تصمت ماغي مطوّلاً وتقول "حول قصّة تجمع بين الغموض والإثارة والرومانسية... أعدكم بعمل لن يمرّ مرور الكرام".