بعد 30 عاماً.. أيمن رضا يعتزل: باسم ياخور "مصلحجي"

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أعلن الممثل السوري أيمن رضا، اعتزاله مهنة التمثيل تماماً، في خبرٍ شكّل صدمة لدى محبّيه.

وفي تصريحات لوسائل إعلامية سورية، تحدث رضا عن الظلم الّذي لحق به من خلال استبعاده عن الأعمال الدراميّة الضخمة، قائلاً: "لا مصلحة لأحد من النجوم الكبار في أن أكون شريكاً بالبطولة. فهل يُعقل أنني بعد 30 عاماً في مهنة الفن لم أخض تجربة سينمائية واحدة؟ وهل معقول أنني لم ألعب دوراً في مسلسل عليه القيمة؟".

وتحدث رضا عن مهاجمته لمواطنه الفنان باسم ياخور، موضحاً أنه "لم يبدأ بالهجوم عليه، بل إن الأخير يتطاول عليه باستمرار"، وقال: "لقد أهانني وتحدث عني سلباً أمام أولادي ورددت عليه كي يلزم حدوده".

وقال: "رغم ظهورنا في برنامج أكلناها الذي يقدمه ياخور، إلا أننا لسنا صديقين، ولو كان صديقي لما قبل الإساءة إليّ". وتابع: "في حلقته (ياخور) مع أندريه سكاف قال إنه وأندريه مستعدان للعمل في أي مسلسل من أجل المال، وفي حلقة الشيف أنطوان قال إنني آكل بطريقة جلعصة أو مقرفة".

وأوضح رضا أنه "لو كان يرغب بمنافسة مواطنه الفنان باسم ياخور، لفعل ذلك وتفوق عليه، وكان بإمكانه تقديم سكتشات على موقع الفيديوهات يوتيوب، بطلها شخصية أم سعيد التي قدمها سابقاً"، معتبراً أنه "لو كان ياخور كان حريصاً على إبقاء المصالحة وأن تكون العلاقة جيدة، لكان بإمكانه أن يفعل ذلك". وقال: "أنا أعرف قيمتي كفنان وكيف تعبت واجتهدت طوال 30 سنة فن، ولا أود فتح ملفات بعينها تؤكد أن باسم ياخور مصلحجي، وكان لدي في رمضان برنامج استمر 30 يوماً، ولو أردت إهانته على الهواء لفعلت ولكني تعاملت باحترام".

وختم: "أنا معتزل، ولو سألوا عني فسيجدونني في منزلي بعيداً عن تلبية الدعوات الفنيّة".

arabipress