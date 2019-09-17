زواج وائل كفوري وجيسيكا عازار؟!

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بعد قضية انفصاله الشهيرة عن أنجيلا بشارة، ونشر تفاصيل حياتهما الخاصة أمام الصحافة والجمهور، انتشرت مؤخرًا تفاصيل جديدة تتعلق بحياة الفنان وائل كفوري الخاصة حول وجود علاقة حب تجمعه بالإعلامية جيسيكا عازار، وأكد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن كفوري كان بصدد إعلان ارتباطه رسميًا في حفل عيد ميلاده الـ 45، وفق موقع "فوشيا".



وانتشرت معلومات عبر مواقع التواصل زعمت "عن زواج تمّ بين وائل كفوري وجيسيكا عازار لكن لم يعلن رسميا بعد".



ومما زاد من الشكوك حول وجود علاقة حب بحياة كفوري، بحسب "فوشيا"، هو احتفاله بعيد ميلاده بإقامة حفل ضخم للمرة الأولى، دعا إليه العديد من الأصدقاء بينهم عازار.



وفي ظل التزام الطرفين الصمت أمام هذه الأخبار، اجتاح موقع "تويتر" عدد من التأكيدات والتلميحات حول هذه العلاقة، خاصة بعد انفصال كفوري عن زوجته.



أما السبب وراء هذه الشائعات يعود إلى عام 2015، بداية ظهور اسم عازار إلى جانب كفوري، بسبب تغريدة غزل بينهما، بدأت بقيام كفوري بنشر صورة عازار واصفًا إياها بـ "سلمى حايك"، لترد هي عليه بـ "جورج كلوني".



وأثارت هذه التغريدة والتي وصفها الكثيرون بأنها نوع من أنواع الغزل، حالةً من الجدل وقتها انتهت بعد فترة؛ لأن كفوري كان ما زال متزوجًا.



كما انتشرت طوال السنوات الماضية العديد من الصور التي تجمع الطرفين وتؤكد متانة علاقتهما، بالإضافة إلى قيام كفوري بإطلاق لقب "فراشة الشاشة" على عازار بعد تسلمه جائزة بياف.



ورُصدت عازار أكثر من مرة إلى جانب كفوري، إلا أنهما أكدا في أكثر من مناسبة أن ما يجمعهما مجرد صداقة.



وبعد انفصال كفوري مؤخرًا، عادت الشائعة للانتشار من جديد وبشكل كبير جدًا، وتفاعل معها عدد من الجمهور، خاصة أن العديد من النجوم ينفون علاقاتهم ثم يفاجئون الجمهور بإعلان ارتباطهم. فهل نسمع قريبًا عن زواج كفوري بعازار؟!



المصدر: فوشيا