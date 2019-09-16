رونالدو: غيرت القناة لشعوري بالخجل أمام الأطفال وجورجينا

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صرح النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بأن اتهامه بالاغتصاب جعله يشعر بالخجل تجاه صديقته جورجينا رودريغيز وأطفاله.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية تصريحات رونالدو في مقابلة تلفزيونية أجراها مع الإعلامي بيرس مورغان، حيث قال الدون: "لديك صديقة، لديك عائلة، لديك أطفال. ولكن عندما يطعنون بشرفك، فهذا أمر سيئ، إنه صعب".

وأضاف: "ذات مرة كنت جالسا في المنزل في غرفة الضيافة مع جورجينا، وفي هذه الأثناء بثت إحدى القنوات أنباء عني، عن ذلك.. وسمعت أن الأطفال ينزلون على الدرج فقمت بتغيير القناة لأنني شعرت بالخجل. شعرت بالحرج. هذا يجعلك تشعر بالسوء".

واتهمت عارضة الأزياء الأمريكية، كاثرين مايورغا، النجم البرتغالي باغتصابها ليلة 12 يونيو 2009 في أحد فنادق مدينة لاس فيغاس، وتقدمت بشكوى ضده في سبتمبر 2018.

وأسقطت محكمة في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا الأمريكية، في يوليو الماضي، تهمة الاغتصاب عن كريستيانو رونالدو.

وقال حساب مكتب المدعي العام للمقاطعة، على موقع "تويتر"، إنه "استنادا إلى ملفات القضية التي تمت مراجعتها والمقدمة أثناء التحقيق، تأكد أنه لا يمكن إثبات ادعاءات الاعتداء الجنسي الموجهة لكريستيانو رونالدو دون أدنى شك. وبالتالي، لن تكون هناك أي تهم أو ملاحقات قضائية".