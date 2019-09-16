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رحيل مغنية عربية بعد صراع مع المرض!

16
SEPTEMBER
2019
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توفيت المغنّية التونسية منيرة حمدي، أمس الأحد، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 54 عاماً.


وقالت "وكالة تونس أفريقيا" للأنباء إنّ منيرة رحلت "بعد معاناة من المرض خلال الأشهر الأخيرة، ما أجبرها على إلغاء عدد من حفلاتها في المهرجانات الصيفية".


وولدت منيرة في محافظة باجة الواقعة في الشمال الغربي التونسي وبدأت مسيرتها الفنية في برنامج "نادي المواهب" بالتلفزيون الوطني.


شاركت في حفل الافتتاح في مهرجان قرطاج الدولي عام 2001 ونالت العديد من الجوائز منها الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية عام 2004.


تميّزت الراحلة في أداء اللون الطربي وقدمت خلال مشوارها الفني عشرات الأغاني باللهجات التونسية والمصرية والخليجية كما خاضت تجربة التمثيل بالمسلسل الخليجي "جرذان الصحراء" عام 2014 وكذلك مجال التقديم التلفزيوني من خلال برنامج "مع منيرة" على قناة "تونسنا".


وقالت وزارة الشؤون الثقافية التونسية في بيان "اشتهرت الفقيدة بصوت طربي عذب قادر على أداء كلاسيكيات الأغنية العربية، كما عرفت بنبرة صوتية أدائية مميزة".


ونعاها عدد كبير من المغنين والملحنين والفنانين في تونس عبر شبكات التواصل الاجتماعي منهم الممثلة درة زروق والمغنية أماني السويسي.

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