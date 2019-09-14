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نادين نجيم وزوجها ينفصلان..

14
SEPTEMBER
2019
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أجمل العلاقات تلك التي تنتهي باحترام متبادل بين الطرفين، برقي وهدوء ومحبة، وهذا ما حصل بين النجمة اللبنانية نادين نجيم وزوجها السيد هادي أسمر.

نادين وهادي اتفقا قبل عام تقريبًا على الإنفصال كزوجين، لكنهما قررا أن تأخذ الأمور وقتها الطبيعي لتحضير ولديهما “هيفين وجوفاني” على هذه الخطوة المصيرية في حياتهما الأمر وكي لا تؤثر سلبًا على عامهما الدراسي أيضًا، وفضلا التكتم عن هذا الموضوع حتى الإنتهاء من معاملات الطلاق، ولهذا السبب بقيت نادين مع هادي والولدين في نفس المنزل رغم الإنفصال، وهي الآن تنتظر معاملات الطلاق لكي تنتهي حتى تنتقل من بعدها إلى منزلها الخاص برفقة “هيفين وجوفاني”.

اليوم بعد أن أصبحا مستعدين مع ولديهما على هذه الخطوة المهمة، قررا الإعلان عن خبر إنفصالهما بطريقة راقية والبقاء على علاقتهما كصديقين فيما يصبّ بمصلحة الطفلين أولاً.

وما يؤكد على كلامنا هذا، تواجدهما قبل يومين معًا في عيد ميلاد إبنهما ومشاركته هذه المناسبة كأي والدين صالحين، يضعان مصلحة الأولاد أولوية في حياتهما.

هادي ونادين منذ زواجهما، وهما يعيشان حياةً هادئة ولا يسمحوا لأحد في التدخّل بخصوصيتهما، وخلال فترة الإنفصال غير الرسمي أي قبل عام، أدركنا مدى الإحترام والمحبة التي تكنها نجيم لهادي، حيث أنّها لم تتطرق لهذا الموضوع حتى مع أقرب الناس إليها احترامًا لهادي والذي بدوره يبادلها نفس المشاعر والسلوك.

نتمنى لنادين وهادي حياة مليئة بالهدوء والحب والنجاح بعيدًا عن محاولات البعض لخلق شائعات لا تمت للحقيقة بصلة.

 

(نقلا عن موقع بصراحة)

بصراحة
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