ميسي يدافع عن احتفال نجله.. ويكشف أجمل صفات زوجته

تطرق نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حوار مع صحيفة "سبورت"، إلى مسألة احتفال نجله ماتيو بهدف سجل في مرمى النادي الكتالوني، كما تحدث عن علاقته بزوجته أنتونيلا.

وأشار ميسي إلى أبنائه يعانون مثله بعد المباريات السيئة، مضيفا أن نجله ماتيو ينزعج عند هزيمته، وفق ما نقل موقع صحيفة "آس".

وأوضح النجم الأرجنتيني حقيقة احتفال ماتيو بهدف ريال بيتيس في مرمى برشلونة قائلا: "لقد غضب عندما أخبرته أنه يشجع فريقا آخر، وليس من مشجعي البارسا".

وأضاف: "بالإضافة لانزعاجه عندما قالوا إنه كان يهتف لهدف ريال بيتيس وكان هذا غير حقيقي، لقد كانت إحدى هجماتنا التي أصابت الشباك الجانبية وكان يعتقد أنها هدف. لقد بدأ يفهم ماذا يعني عندما نخسر، وماذا تمثل الهزيمة لي وللفريق".

وفيما يتعلق بعلاقته بزوجته أنتونيلا، قال ميسي إنها "تعتبر كل شيء بالنسبة لي، وجودها بجانبي يسهل أمورا كثيرة، ونعرف بعضنا منذ فترة طويلة، وتعرف كيف تتعامل معي في كل الأوقات، تحديدا الفترات السيئة".

ووصف ميسي زوجته بأنها "رفيقة رائعة وشخصية عملية، ودائما ما تكون في حالة مزاجية جيدة".

وعن كيفية معرفته بزوجته الحالية، لفت ميسي إلى أن ذلك تم وهو في سن السادسة، إذ كانت أنتونيلا ابنة عم صديقة "البرغوث" المفضلة، ومن خلالها تعرف عليها.