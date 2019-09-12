بالصور - إيلي باسيل يفتح النار على نجمة لبنانية :"إنتِ الخاينة"!

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غرّد الاعلامي اللبناني ايلي باسيل تغريدات متتاليّة، عبر حسابه الخاص على تويتر، قاصدًا نجمةً لبنانيةً في تدويناته بدون أن يذكر اسمها، وقال : " تقبريني حبيبتي لمّا بدِّك تطّلقي #whichismeshghalat طبعًا، جربي تطلّقي على السكّيت وما فيه لزوم ابدا تحكي عجَوْزِك وتحطّيها فيه وتقومي تِتْغَدّيه قبل ما يِتْعَشّيكي و #كالعادة تركضي تلعبي دور المظلومة والضحيّة مع العلم انّك انتي الخاينة وانتي الlesbienne اللي ضحكتي عليه وتجوّزتيه".

وأضاف :" الّا اذا هوّي كمان gay متل ما صرتي بليلة ما فيها ضوّ قمر عم تتّهميه واتفقتوا سوا على زواج الimage وهلّأ خلصت بطّاريته معكي، ولاد وْجِبْتي وانطلاقة مادّية وانطلقتي! ناكرات الجميل ما بطيق ربّن!وما تكوني مفكرة لأنو هوّي منّو مشهور متلِك رح فيكي تهرشي بلحمه لهالمعتّر! #اقتضى_التوضيح".

تلك التغريدات الناريّة كانت كافية لتُثير حفيظة المتابعين لمعرفة هويّة النجمة التي يقصدها باسيل بتغريداته، ومن بين النشطاء من وجّه اصبع الاتهام نحو ممثلة، وآخر نحو فنانة واعلامية..ومنهم من كتب اسم فلانة أو فلانة أخرى.



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