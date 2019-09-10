بعد شائعة الخلاف مع زوجها .. أول تعليق لنادين نسيب نجيم

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نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر حسابها على "إنستغرام" رسالة تحدّ توجهت من خلالها إلى جهة لم تحددها.

وجاء في نص الرسالة التي نشرتها على شكل صورة: "اتساءل دائماً... الذين يتلاعبون بأعراض الغافلين، ألا يرعبهم تسديد الدين يوماً؟ ألا يعلمون أن العرض دين لا يسدد إلا من العرض؟ ألا يخشون أن يضربهم الله بالمثل؟".

وفي تعليقها عليها كتبت: "احفظ لسانك عن أعراض الناس فالاستطالة في أعراضهم مُهلِكة. واحذر أن تحملك عداوة أحد على أن تطلق لسانك في عرضه، فمن عاب ابتلى.اللبيب بالإشارة يفهم".

ويأتي هذا بعدما تساءل الكثيرمن المتابعين عن سبب تغيب زوجها عن حضور حفل زفاف صديقاتها. وانتشرت شائعة تفيد بحدوث خلاف بينهما.

وحققت الرسالة أكثر من 69 ألف إعجاب وتلقت الفنانة من خلالها الدعم من عدد كبير جداً من معجبيها.