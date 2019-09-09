طارق سويد يتحدّث عن كارثة في لبنان!

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علّق الكاتب طارق سويد على خبر غرفة التحكم المروري عن محصلة الحوادث التي بلغت 155 حادثاً خلال أسبوع في لبنان وأدت الى سقوط 23 قتيلاً و 194 جريحاً.

وأبدى طارق سويد صدمته تجاه الأرقام الصادمة الّتي سُجّلت على طرقات لبنان بالقول " كارثة ما حصلت ببلاد مساحتها قد لبنان ع مليون مرة".



وأضاف طارق سويد في تعليقه على خبر إرتفاع عدد ضحايا حوادث السير في أسبوع، فكتب "الواقع مرعب، مرعب كتير. ٢٣ قتيل بأسبوع واحد! ومش المسؤولين وحدن بيتحملوا المسؤولية لاء، تابعت عصفحة اليازا كتير من حوادث هالاسبوع سببها السرعة الزايدة".

وختم طارق سويد حديثه بعبارة "في مسؤولية عالمواطن، ما بقى نتهرّب منها".