تصرف مثير من زوج سلمى حايك في عيد ميلادها الـ53

A + A -

تعرّضت الفنّانة سلمى حايك، لموقف غريب ومثير من زوجها الملياردير الفرنسي فرانسوا هنري بينو، أثناء الاحتفال بعيد ميلادها الـ53.

ونشرت سلمى حايك مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على "انستغرام"، وزوجها يتّبع تقليد مكسيكي خاص بالاحتفال، وهو وضع وجه صاحب عيد الميلاد في الكعكة، ثم يقوم بتقبيلها، وهو ما فعله فرانسوا هنري مع زوجته.

وعلقت سلمى حايك على الفيديو قائلة إنها تحب ذلك التقليد المكسيكي، فقد أكدت أن ما أعجبها أكثر هو ما فعله زوجها معها بعدما غمس وجهها في الكعكة، وهو تقبيلها وسط الحاضرين للاحتفال، من أجل مصالحته على مقلبه معها.

لمشاهدة الفيديو أضغط هنا

المصدر: نواعم