مفاجأة - ما قصة الفيلم الذي يجمع عادل إمام وتامر حسني؟

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في مفاجأة غير متوقعة، انتشرت أخبار حول إجراء الفنان الكبير عادل إمام جلسة عمل ودية مع النجم تامر حسني، اتفقا خلالها على تقديم فيلم سينمائي الفترة المقبلة، إذ يبحث الثنائي عن فكرة مناسبة يقدمانها للجمهور حتى يصبح الفيلم أول تعاون سينمائي بينهما.

وأعلنت مصادر أن النجمين اتفقا على تقديم فيلم يكون بمثابة عمل لجميع الأجيال، وأنهما يبحثان عن فكرة سينمائية جديدة من نوعها لتقديمها خلال الفترة المقبلة.

انتشار تلك الأخبار جاء في الوقت الذي عاد فيه "الزعيم" إلى استديو التصوير لاستكمال دوره في مسلسله "فلانتينو" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2020، ويشارك في بطولته داليا البحيري، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، دلال عبد العزيز.

في حين يستعد تامر لطرح أحدث أفلامه "الفلوس" في الثاني من أكتوبر القادم، حيث يشاركه في بطولته زينة، وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف.

المصدر: لها