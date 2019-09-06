بالصور: عرض زواج "غير شكل" في الاشرفية

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شوهد شاب في حديقة مار نقولا في الاشرفية يمسك بيد فتاة معصوبة العينين ويدخلان الحديقة سوياً ليتبين لاحقاً ان فرقة موسيقية ظهرت من بين الاشجار وتقدم الشاب بطلب يد صديقته للزواج ، وعلى أمل “ نعم ابدية” نستطيع القول إن اعادة تأهيل الحديقة العامة ساهم في اختيارها لعرض زواج وهو امر ينسحب على نشاطات أخرى يمكن ان تقام في الحدائق العامة واهميتها ليستفيد الناس من الهدوء والمساحات الخصراء وهذا المشروع كان النائب نقولا صحناوي قد أطلقه منذ العام الماضي لصيانة واعادة تأهيل الحدائق في الاشرفية للمحافظة عليها حتى يستفيد السكان من وجودها في ظل ضوضاء المدينة والحياة اليومية المزدحمة.