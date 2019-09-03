حفيدتا هيفاء وهبي تحدثان ضجة جديدة بصورهما.. وماذا عن ابنتها؟

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بعد استعراضها فخامة منزل والدها وجدها في جنوب لبنان، شاركت زينب فياض، الابنة الوحيدة للفنانة هيفاء وهبي متابعيها على تطبيق انستغرام بصور عفوية لها ولابنتيها رهف، ودانييلا.

وظهرت حفيدتا هيفاء في غاية الاناقة بملابس قصيرة، وبدا الشبة كبيراً وواضحاً بينهما وبين جدتهما.

ونالت الصور اعجاب الآلاف من متابعيها الذين تفاعلوا بكثافة مع حركات الطفلتين وصورهما الجميلة التي التقطتها زينب بنفسها.

كذلك، احدثت زينب ضجة كبيرة بين متابعيها بصورة جديدة لها وبدت ملامحها تشبه الى حد كبير ملامح خيفاء الجميلة، حيث اصر الناس على نشر هذا النوع من التعليقات دون ان ترد الشابة عليهم.

المصدر: لها