living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيديو وصور: كاظم الساهر يحتفل بزفاف ابنه الأصغر بحضور نجوم المغرب

1
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سيدتي - احتفل المطرب العراقي كاظم الساهر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بزفاف ابنه الأصغر عمر على الطبيبة المغربية نورا، بقاعة أفراح تابعة لفندق مصنف بمدينة الرباط، بحضور عدد كبير من نجوم المغرب ولبنان والعراق، وتمت إجراءات الزفاف وفقا للتقاليد المغربية والعراقية، وقام كاظم بإحياء الحفل بنفسه وشاركه العريس الغناء أكثر من مرة، كما قدمت النجمة المغربية أسماء لمنور أغنية واحدة باللهجة المغربية مجاملة للساهر.
 
الحفل أقيم مساء الجمعة وبدا بالزفة المغربية التقليدية، وظهرت العروس بفستان زفاف مصمم وفقا للتقاليد الأمازيغية، بينما ارتدي العريس بدلة أفراح تقليدية ولم يظهر بالزي العراقي كما روج البعض، وشارك في حفل الزفاف يونس الرباطي واسماء المنور وطارق برداد عضو فرقة فايف ستار وميشيل الحايك.
 
انطلق عرس عمر كاظم الساهر، حوالي الساعة الثامنة من ليلة الجمعة، واستمر إلى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ورغم تحذير كاظم للمدعوين من استخدام الهواتف المحمولة لتصوير وقائع الحفل نظرا لوجود شخصيات عامة مرموقة إضافة إلى تواجد أم العريس في ظهور نادر لها، إلا ان مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تسريبات لعدة مقاطع فيديو جمعت كاظم بالعروسين أثناء إحياء الحفل بأغنيات من تأليف الشاعر الراحل نزار قباني.
 
وارتسمت البسمة على وجه كاظم خلال استقباله ضيوف حفل الزفاف ووافق على التقاط الصور التذكارية مع الحضور من أهل العروس وقام بمشاركة جمهوره صورة واحدة له من وقائع الحفل.
 
يذكر أن عمر الساهر تزوج من الطبيبة المغربية نورا الدخش، من مدينة تافراوت جنوب المغرب وتعمل طبيبة، بعدما تمت خطوبتها في شهر مارس الماضي، وأقيمت ليلة الحناء وفقا للتقاليد المغربية يوم الخميس بحضور أسرة العروسين فقط.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout