فيديو وصور: كاظم الساهر يحتفل بزفاف ابنه الأصغر بحضور نجوم المغرب

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سيدتي - احتفل المطرب العراقي كاظم الساهر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بزفاف ابنه الأصغر عمر على الطبيبة المغربية نورا، بقاعة أفراح تابعة لفندق مصنف بمدينة الرباط، بحضور عدد كبير من نجوم المغرب ولبنان والعراق، وتمت إجراءات الزفاف وفقا للتقاليد المغربية والعراقية، وقام كاظم بإحياء الحفل بنفسه وشاركه العريس الغناء أكثر من مرة، كما قدمت النجمة المغربية أسماء لمنور أغنية واحدة باللهجة المغربية مجاملة للساهر.

الحفل أقيم مساء الجمعة وبدا بالزفة المغربية التقليدية، وظهرت العروس بفستان زفاف مصمم وفقا للتقاليد الأمازيغية، بينما ارتدي العريس بدلة أفراح تقليدية ولم يظهر بالزي العراقي كما روج البعض، وشارك في حفل الزفاف يونس الرباطي واسماء المنور وطارق برداد عضو فرقة فايف ستار وميشيل الحايك.

انطلق عرس عمر كاظم الساهر، حوالي الساعة الثامنة من ليلة الجمعة، واستمر إلى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ورغم تحذير كاظم للمدعوين من استخدام الهواتف المحمولة لتصوير وقائع الحفل نظرا لوجود شخصيات عامة مرموقة إضافة إلى تواجد أم العريس في ظهور نادر لها، إلا ان مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تسريبات لعدة مقاطع فيديو جمعت كاظم بالعروسين أثناء إحياء الحفل بأغنيات من تأليف الشاعر الراحل نزار قباني.

وارتسمت البسمة على وجه كاظم خلال استقباله ضيوف حفل الزفاف ووافق على التقاط الصور التذكارية مع الحضور من أهل العروس وقام بمشاركة جمهوره صورة واحدة له من وقائع الحفل.

يذكر أن عمر الساهر تزوج من الطبيبة المغربية نورا الدخش، من مدينة تافراوت جنوب المغرب وتعمل طبيبة، بعدما تمت خطوبتها في شهر مارس الماضي، وأقيمت ليلة الحناء وفقا للتقاليد المغربية يوم الخميس بحضور أسرة العروسين فقط.