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رونالدو يواجه نيمار في إعلان تلفزيوني "غريب"

31
AUGUST
2019
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يبدو أن المنافسة الثنائية انتقلت من كونها بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى مواجهة شرسة بين نجم يوفنتوس الإيطالي والبرازيلي نيمار.

وهذه المنافسة بين النجمين ليست كروية، بل تتخذ طابعا أكثر عنفا، فهي تارة على حلبة الملاكمة، وأخرى مبارزة بالسيف.

على الأقل تحدث هذه المناسبة بين رونالدو ونيمار في التلفزيون، فهما يتنافسان ويتبارزان بالسيف فيإعلان تلفزيوني، وهما يرتديان زيا من العصور الوسطى، قبل يتحول السيفان التقليديان إلى ما يشبه أسلحة المبارزة في أفلام حرب النجوم.

صور هذا الإعلان لصالح شبكة الهواتف المحمولة البرتغالية "ميو"، وتم بثه على حساب رونالدو على موقع "إنستغرام"، مصحوبا بتعليق: "انظروا إلى ملوك المبارزة".

والإعلان هو الثالث الذي يجمع نجمي كرة القدم البرتغالي والبرازيلي مع شركة "ميو"، بحسب موقع "سبورت بايبل".

ففي وقت سابق من هذا الشهر، تنافس رونالدو ونيمار على حلبة الملاكمة، وفي إصدار آخر من الإعلان، يحاول كلا اللاعبين لعب تنس الطاولةباستخدام عيدان تناول الطعام.

الجدير بالذكر أن هذه الإعلانات تمت باقتراح من الجمهور العام، فهم يطلبون رؤية المنافسة بين الجانبين بأشكال غريبة وظروف أغرب.

لكن مؤخرا، لعب رونالدو دور البطولة في واحدة من أسوأ الإعلانات على الإطلاق مع "شوبي"، بوابة التجارة الإلكترونية ومقرها سنغافورة.

يبدأ الأمر بشكل طبيعي إلى حد ما، حيث يقوم رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، بإحراز هدف في ركلة حرة حيث تتجه الكرة إلى الزاوية العليا، ليبدأ بعدها بالاحتفال بطريقته المعتادة أمام آلاف المعجبين الحاضرين.

ويتعرض رونالدو للارتباك حيث لا يوجد رد فعل جماهيري على الاحتفال هدفه، وعندما ينظر إلى الحشد يجدهم مشغولين بتصفح تطبيق الهاتف المحمول "شوبي".

بعد ذلك يلقي الحكم بطاقة "شوبي" الخاصة به على رونالدو، ثم ينطلق في وصلة غناء مع مجموعة من زملائه في الخلفية.

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