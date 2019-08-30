ابن ممثل سوري يقلّد سيرين عبد النور وهكذا ردّت

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نشر الممثل السوري خالد القيش مقطع فيديو لابنه فارس يُظهر وضعه أحمر الشفاه وشعر مستعار، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام فارس في الفيديو بتقليد الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور في احد مشاهدها من مسلسل "الهيبة - الحصاد"، اذ ان خالد علّق على الفيديو قائلا: "فارس متأثر بسيرين عبد النور".

بدورها علّقت سيرين على الفيديو قائلة: "ولك دخيل هالحمرا وهل هضامة".

الجدير ذكره ان خالد القيش يحظى بشعبية كبيرة في سوريا، وقد شارك مؤخرا في مسلسل "دقيقة صمت".

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