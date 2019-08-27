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بالفيديو - بعد ضجة اعتزال الغناء هل تنضم إليسا إلى هذا المسلسل الشهير؟ إليكم التفاصيل

27
AUGUST
2019
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نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها على "إنستغرام"، فيديو للهدية التي أرسلتها لها الشركة المنتجة للمسلسل الشهير La Casa De Papel.

وارفقت المقطع المصور بتعليق أثار فضول الكثير من المتابعين وجاء فيه: "أنا جاهزة لأكون فرداً من العصابة مع البروفيسور وفريقه. شكراً "نيتفلكس مينا" وLa Casa De Papel".

واضافت: "نيروبي نحن قادمون لإنقاذك. كل الحب، بيروت". وتلقت رداً سريعاً من "نيتفلكس" وجاء فيه: "بيروت الوقت ملكك أهلاً وسهلاً".

واللافت أن الهدية تضمنت رسالة وجهت إلى النجمة وجاء فيها: "في شيءانكسر بالجزء الثالث، من البروفيسور وخلاكِ مصدومة، بس ضلك متفائلة لأن من الجزء الرابع حتصيري أسعد واحدة، لملكة الإحساس أو صار فينا نقلك بيروت".

وبعد جدل كبير أثاره الفيديو والتعليق نفت الفنانة قيامها بخطوة التمثيل من خلال تغريدة قصيرة جاءت رداً على سؤال لأحد المتابعين عن حقيقة الأمر: "بالطبع لا".

ويشار إلى أن مؤدي شخصية البروفيسور الممثل ألفارو مورتيأعلن في وقت سابق الانتهاء منتصوير الموسم الرابع من المسلسل الإسباني الشهير.

لمشاهدة الفيديو أضغط هنا

المصدر: لها

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