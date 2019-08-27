ماكياج خريف 2019: هل تجرُئين؟

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فانيسا الهبر-







ما لا يدركه كثيرون أنّ الماكياج وكيفية تطبيقه بطريقة جميلة على الوجه والجفون، هو فن بحدّ ذاته. يتطلّب مهارات فنية وذوقاً في تنسيق الألوان ودمجها. تخلق تقنيات وصيحات جديدة أيضاً في عالم الجمال والماكياج، لا بدّ من اعتمادها في سهراتكِ ومناسباتكِ اليومية والرسمية.

كوني السبّاقة بمعرفة آخر المستجدات حول صيحات الماكياج التي رصدناها لكِ من منصات عروض الأزياء لموسم خريف شتاء 2019 2020 التي تضمّنت لوكاتٍ جريئة وإبداعية تسلّط الضوء على العينين وتبرزهما بطريقة قوية. هل أنتِ جاهزة للاطّلاع عليها؟ وهل تجرؤين على تطبيقها؟

الرموش السفلية المبالغ بها

بالطبع تستخدمين الماسكارا لإبراز رموشكِ، لتكثيفهما وتطويلهما، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على الرموش السفلية. وبالتالي هذه الخطوة البسيطة توسّع عينيكِ وتجعلهما كبيرتين.

أمّا على منصات عروض الأزياء، بما فيها كريستيان ديور وبراندون ماكسويل، فبرزت الرموش السفلية المبالغ بها بطريقة فنية إبداعية أكثر من أن تكون طبيعية وتليق بإطلالاتكِ اليومية.

وفي التفاصيل، لم تكن الماسكارا أو طبقات منها الوسيلة الوحيدة لإبراز الرموش السفلية، بل رُسمت رموش سفلية (مثل خطوط صغيرة على كافة خط الرموش السفلية) تحت العينين بالأسود.

السموكي

تُفضّل غالبية النساء الماكياج الخفيف والناعم، لتجنّب اللوكات البارزة والجريئة. وبعد أن أصبح الماكياج النيود والخفيف رائجاً في الفترة الماضية، إنقلبت المقاييس رأساً على عقب ليعود السموكي الى الساحة. فاستخدم خبراء الماكياج السموكي الداكن مثل الأسود على الرانواي، مثل دار هيرميس وتوم فورد، لموسم خريف شتاء 2019 – 2020. هل أنتِ جريئة بما يكفي لاعتماد هذه الصيحة التي عادت من جديد؟

الرموش الملوّنة

عادت صيحة الرموش الملوّنة لتظهر مجدداً على منصات عروض الأزياء هذا الخريف. كانت للرموش بألوان النيون حصّة أيضاً خصوصاً في عرض Manish Arora الذي لا يبتعد عن الجرأة والألوان الصارخة التي اجتاحت صيحات الماكياج هذا الموسم. قد تكون الرموش الملوّنة قوية بالنسبة إليكِ لكنها فعلاً تجعلكِ مميّزة وليست غريبة بطريقة سلبية.

أحمر الشفاه الأحمر

يرمز اللون الأحمر إلى الإشراق، والإثارة، والمشاعر القوية. وهذا الخريف ستكون الحُمرة الحمراء حليفتكِ لتزيد ماكياجكِ جاذبية. مَن لا يحبّ اللون الأحمر أو يجده ملفتاً للنظر؟ رغم أنّ أحمر الشفاه الأحمر يُعتبر من الألوان الصاخبة، إلّا أنه لون كلاسيكي وتستخدمه النساء في المناسبات الرسمية. أمّا على الرانواي للأزياء الجاهزة لخريف شتاء 2019–2020، فبرزت الشفاه الحمراء بدرجات مُختلفة أبرزها اللون البرغندي.

رسمة الآيلاينر الطويلة

لا شكّ أنّ الجرأة هي عنوان صيحات الجمال هذا الخريف، إذ لا تتوقّف الجرأة على الرموش السفلية وأحمر الشفاه اللافت فحسب، بل تشمل أيضاً رسمات الآيلاينر. برزت رسومات آيلاينر طويلة، المجنّحة والقوية التي ترافق سحبة العين وبعضها يكاد يصل إلى الحاجب.

لكل عاشقات الآيلاينر المجنّح على شكل عيون القطّة، ستُعجبكِ حتماً هذه الصيحة. إذ اعتمدت دور أزياء في عروضها للأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2019 الخطوط العريضة لتحديد العينين، تمنح العينين نظرة قوية وشرسة. وقد استُخدِم اللون الأسود لرسم الآيلاينر العريض إلى جانب ألوان أخرى مثل الفوشيا والأخضر.

آيشادو برّاق

لم يسلم الآيشادو من الجرأة والرسومات والألوان الملفتة وعنصر المفاجأة! اعتمدت العديد من دور الأزياء الآيشادو البرّاق، أبرزها دار Dries Van Noten وRodarte.

لا شكّ أنه من الممتع استخدام «الغليتر» البرّاق على جفون العينين، وهذا ما رصدناه على الرانواي حيث استُخدمت الوان غليتر صاخبة مثل الأحمر، والأصفر على كامل الجفن. كما استخدم بعض خبراء التجميل الغليتر ليصنع منه أحمر شفاه ليتناسق مع الآيشادو الغليتر.

لطخات آيشادو

يبدو الإسم غريباً أليس كذلك؟ وهذا ما هي عليه بالضبط! رصدنا لوكات على الرانواي لهذا الخريف آيشادو بلون واحد، تراوحت بين الأسود، الزهري، الأزرق، الميتاليك (الألوان المعدنية)، على شكل لطخات، غير مُدمجة بل تغطي كافة الجفن تبدو قوية وجريئة بشكل كبير.

فما هي صيحات هذا الخريف التي تتماشى أكثر مع ستايلكِ؟