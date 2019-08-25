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بالصور- هيفا وهبي تشعل المسرح في مصر بالـ"هوت شورت"!

25
AUGUST
2019
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أشعلت الفنانة هيفا وهبي حماس الجمهور الذي حضر بكثافة لمشاهدتها والاستمتاع بمجموعة من أغانيها، وذلك خلال حفلها الذي أحيته مساء الجمعة في الساحل الشمالي المصري.

وبإطلالة مثيرة أصبحت عنواناً خاص بها فقط، أطلت الديفا على الجمهور بالـ"هوت شورت"، وأكملت الإطلالة بـ"توب أبيض" مع حذاء باللون الوردي وشعر ناعم مسدول يداعب كتفيها أثناء تأديتها لباقة من أغانيها القديمة والجديدة والتي ظل الجمهور يرددها معها طوال الحفل مثل "رجب" و"ما تيجي نرقص" و"صباحو ورد" و"أنا هيفاء" وغيرها".

وتركت هيفا تعليقًا على صور نشرتها من الحفل عبر حسابها على إنستغرام وقالت: "صباح الخير عالناس الغير..حفلتي في الساحل الشمالي، كانت مليئة بالحماس واستمتعت الليلة الماضية كثيرًا برفقة جمهور رائع مثلكم".

وعادت مؤخرا النجمة هيفا وهبي لممارسة نشاطاتها الفنية وأحيت سابقًا حفلًا في السويد نال إعجاب الصحافة والجمهور هناك، بالإضافة إلى حفلها هذا في الساحل الشمالي، ويأتي كل ذلك بعد فترة من الغياب نتيجة تعرضها لمرض غامض أبقاها في المستشفى ولم تذكر تفاصيله حتى الآن.

Al-Jadeed
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