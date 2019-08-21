هل إنفصل كاظم الساهر عن خطيبته سارة وألغى مشروع الزواج؟

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قبل أكثر من سنة، أكّد الفنان العراقي كاظم الساهر خبر خطوبته على الشابة التونسية سارة، وذلك على المسرح ضمن جولته الأميركيّة.

منذ ذلك الحين، تضجّ مواقع التواصل الإجتماعي بمعلومات متضاربة حول إقتراب موعد زفاف كاظم الساهر من سارة التونسيّة، إلا أن الأخبار في الأيام الماضية جاءت مختلفة.

فانتشرت معلومات غير مؤكّدة عن إنفصال كاظم الساهر عن خطيبته سارة وإلغاء مشروع الزواج، فما الحقيقة؟

"هذه أشياء خاصة.. نأجلها، ما نحكي في الموضوع هذا"، بهذه الكلمات رفض كاظم الساهر تأكيد او نفي الخبر لبرنامج ET بالعربي، إلا أن الجمهور لاحظ غياب سارة عن حفلات القيصر بعكس فترة ما قبل الخطوبة.