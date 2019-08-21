متصدر جديد لقائمة "فوربس" للممثلين الأعلى أجرا

أفادت مجلة "فوربس" الأميركية، الأربعاء، بأن نجم أفلام الأكشن دواين جونسون "ذا روك"، تصدر القائمة السنوية لأعلى الممثلين أجرا في العالم.

وقالت المجلة إن جونسون، المصارع السابق الملقب بــ"ذا روك"، جنى 89.4 مليون دولار، من يونيو 2018 إلى يونيو 2019.

ويتضمن ذلك الرقم، راتب جونسون ونسبته من أرباح أفلامه، بالإضافة إلى 700 ألف دولار عن كل حلقة من مسلسله (بالرز) الذي تنتجه شبكة (إتش بي أو)، هذا إلى جانب أرباح من تصميماته للملابس والأحذية وسماعات الأذن مع شركة أندر أرمر، وفق ما نقلت "رويترز".

وفي العام الماضي، حلّ جونسون في المركز الثاني بعد جورج كلوني، الذي حقق أرباحا كبيرة من مبيعات شركته لإنتاج مشروب "التكيلا".

أما المركزين التاليين في قائمة هذا العام فاحتلها نجمان من فيلم "المنتقمون: لعبة النهاية" (أفنجرز)، الفيلم الذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ شباك التذاكر.

وبحسب المجلة الأميركية فإن كريس هيمسورث الذي جسد شخصية ثور جنى 76.4 مليون دولار، بينما ربح روبرت داوني جونيور الذي لعب دور أيرون مان 66 مليون دولار.

وفي المركز الرابع جاء ممثل بوليوود أكشاي كومار، برصيد 65 مليون دولار، بينما حل نجم أفلام فنون القتال جاكي تشان في المركز الخامس بـ58 مليون دولار.

وأشارت "فوربس" إلى أن أجور الممثلين هذه قبل خصم الضرائب، ولا تشمل الرسوم التي تُدفع للوكلاء والمدراء والمحامين.