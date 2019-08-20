هيفاء وهبي تكشف سبب إعتزال إليسا

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يلاف من بيروت: كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن الأسباب الّتي دفعت زميلتها إليسا إلى إتخاذ هذا القرار بالقول " قالتلي كلام بيوجع القلب".وفي تغريدة ثانية، شرحت هيفاء وهبي الأسباب بالقول "قديه صعب لما سألتها ليه يا اليسا؟ جاوبتني: لأني قرفت!!".

وأضافت هيفاء وهبي "يا عيب الشوم على كل شخص أذاها ان كان بشغل ولا برأي ولا بشتيمة ولا بحرب نجسة. بتلبس 100 فستان حلوين واذا خانها مرة الذوق او الحظ بفستان بتهجموا متل الدياب عليها".

وأردفت قائلةً "اذا شي مرة مش سامعة حالها منيح عالمسرح صار هالصوت الحساس نشاز! اذا الاغنية مش أحلى من اللي قبلها بتنكروا كل روائعها الي حبوها كل العالم، اذا اعتذرت تتصور مع حدا بتنسوا المليون صورة اللي قبل".

وكتبت هيفاء وهبي في تغريدتها الطويلة "كل هيدا وما حدا بيكون عارف الفنان شو عمبيعاني بحياته او بشغله او بصحته، وآخر شي قال أنا بسألها ليه؟ ههه. أصلاً هيدا حال كتير من المشاهير اللي عمبيعانوا من ناس بلا ضمير ان كان من الشركات او صراصير السوشل ميديا".

وختمت هيفا وهبي رسالتها "اليسا هترجع كرمال محبينها، ومني انا بقللها ما تقدمي على طبق من دهب الي البعض بيتمناه. بلا مافيا بلا بطيخ".

وكان وسم "كلنا إليسا" الأكثر تداولاً على تويتر بعد إعلان النجمة اللبنانية عن نيتها الإعتزال في تغريدة صادمة.