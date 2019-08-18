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لماذا لا يلعب الأمير جورج والأميرة شارلوت مع أطفال آخرين؟ مصدر ملكي يجيب

18
AUGUST
2019
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عربي بوست - لماذا لا يلعب الأمير جورج والأميرة شارلوت مع أطفال آخرين؟ أجاب ملكي يجيب عن هذا السؤال، وأكد أنه في ظل فارق أقل من عامين في العمر، ليس من المستغرب أن يكون الشقيقان الملكيان قريبين للغاية من بعضهما.
 
والآن يزعم أحد المطلعين على حياة أفراد العائلة الملكية أن الأمر قد يكون بسبب أن الطفلين، اللذين يتراوح عمراهما بين 6 و4 سنوات، يعتمدان على بعضهما البعض؛ لأن ترتيبات اللعب مع أطفال آخرين قد تكون صعبة.
 
قريبان من بعضهما
وفي حديث لمجلة People أوضح المصدر: «هما قريبان في السن، ويقضيان الكثير من الوقت سوياً، فقد تكون ترتيبات اللعب (مع باقي الأطفال) صعبة، ولهذا فقد اعتادا الاعتماد على بعضهما البعض».
 
غالباً ما يُرَى جورج وشارلوت وهما يلعبان معاً وبالتحديد في الأشهر الأخيرة، وقد التُقِطَت صورة للطفلين وهما يمزحان سوياً بالإضافة إلى لعب كرة القدم معاً في مباراةٍ خيرية للعبة البولو في يوليو/تموز الماضي، وفق صحيفة The Sun البريطانية.
 
وعندما كشفت الأم كيت ميدلتون (37 عاماً)، عن حديقة الزهور الخاصة بها في تشيلسي في مايو/أيّار، التُقِطَت صور لجورج وشارلوت وهما جالسان بجانب بعضهما البعض بينما كانا يلعبان بأقدامهما في جدول الماء.
 
شخصيتهما مختلفة، لكنهما مقربان
وقد أشار المصدر إلى أن الطفلين يبدو أن لديهما شخصيتين مختلفتين؛ إذ إنه بالنسبة لجورج فهو طفل متحفّظ بعض الشيء، في حين أن الأميرة شارلوت، التي صُوِّرَت وقد جرُأت على إخراج لسانها الأسبوع الماضي، فهي أكثر اجتماعية منه.
 
 
ومع انضمام الأمير لويس، الرضيع الذي يبلغ 18 شهراً، الآن إلى أفراد الأسرة، يُعتَقَد أن أطفال دوقة كامبريدج الثلاثة سيكونون أفضل أصدقاء عندما يكبرون قليلاً، خاصة أن شارلوت ستلتحق بمدرسة جورج التي تبلغ تكلفتها 19 ألف جنيه إسترليني (23 ألف دولار)، وهي مدرسة توماس باترسي في سبتمبر/أيلول.
 
ويقول المصدر المطَّلِع إنها «تتحرق شوقاً كي تلحق بأخيها جورج في المدرسة الكبيرة، وهي متحمسة للغاية بالنسبة لكل شيء بها».
 
أخبار ملكية أخرى
بالنسبة للأخبار الملكية الأخرى، قلنا لكم إن كيت ميدلتون تغلَّبت على ميغان ماركل في استطلاع شركة YouGov لشعبية أفراد العائلة المالكة، بينما تغلَّب الأمير هاري على الأمير ويليام.
 
وكشفنا أيضاً عن منتجات التجميل الخاصة بالملكة التي يرغب بها الجميع في أرقى الشوارع، بما في ذلك أحمر الشفاه Elizabeth Arden بسعر 22 جنيهاً إسترلينياً (26.6 دولار) بالإضافة إلى طلاء أظافر Essie  بسعر 8 جنيهات إسترلينية (9.6 دولار).
 
وقلنا لكم كيف أن «ميغان ماركل سافرت إلى إيبيزا على متن طائرة خاصة مع الأمير هاري وابنهما أرشي هاريسون لقضاء عطلة عيد ميلاد لمدة ستة أيام».
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