نانسي عجرم تتعرض للسرقة

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سيدتي نت -

بعد أن قامت الفنانة الكردية ماريا هورامي بسرقة فكرة كليب نجوى كرم " ملعون أبو العشق" وتقديمها في أغنيتها المصورة الجديدة، أقدمت فنانة الفنانة التركيّة Çağla على سرقة فكرة كليب نانسي عجرم "ماتيجي هنا".

وفي مقارنة بين كليب التركية Çağla أغنيته الجديدة " Bi Yere de Yaz "، الذي ظهرت فيه كبائعة في سوق الخضار، يتبين أن الفكرة هي نفسها وسبق وأن قدمتها نانسي عجرم في كليب "ما تيجي هنا"، حتى أن المغنية التركية إعتمدت نفس لوكات نانسي.

يشار إلى أن نانسي عجرم أحيت حفل عيد الأضحى بالأمس في مركز دبي التجاري العالمي، بينما تحيي نجوى كرم الليلة حفلاً في الأردن في إطار فعاليات مهرجان الفحيص، التي توجهت إليها بعد إحياء حفلها في وادي النصارى في سوريا.