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بالصور: يافطات في زحله متضامنة مع وائل كفوري.. ماذا جرى؟!

15
AUGUST
2019
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تعاطفت مدينة زحلة اليوم بشكل غير مسبوق مع ابن المدينة الفنان وائل كفوري، على إثر انتشار تسجيل صوتي نُسب لوكيل طليقته المحامي أشرف الموسوي ليعود ويعتذر لاحقاً.

وتضامن أهالي زحلة مع كفوري من خلال تعليق لافتات متضامنة ومؤيدة له على الطريق الرئيسيّة، أبرزها: "لا للمس بكرامتك.. كرامتك من كرامة زحلة". كما أطلقوا هاشتاغ بعنوان: "#وائل_كفوري_خط_أحمر".

وتوافد عدد من الأهالي الى مقر إقامته معبّرين عن تضامنهم مع ابن بلدتهم، بحسب ما أظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

اشارة الى أنه بعدما تم التوصل الى تسوية رضائية شاملة بين وائل كفوري وطليقته أنجيلا بشارة، بحيث جرى الإتفاق على التفاصيل كافة المتعلقة بإبنتيهما وسحب الدعاوى القضائية العالقة، يبدو أن المفاوضات بينهما وصلت الى طريق مسدود.

وأوضح وكيل أنجيلا بشارة في وقت سابق للـ LBCI أنه بعدما تمت الموافقة على جزء من الاتفاقيات والاقرارات المقدمة من قبل الطرف الآخر، قدموا إقراراً نسبوه الى بشارة مفاده أنها نفت التصريحات السابقة المتعلقة بتعرضها للعنف من قبل زوجها، ولكن لم تتم الموافقة عليه وتم رفضه بالمطلق كونه غير منطقي ولا يخدم مصلحة الطفلتين واستقرارهما.


LBCI
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