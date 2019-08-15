شكران مرتجى: 'تمنيت الموت..الناس راح ينسوني'

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كشفت الممثلة السورية شكران مرتجى أنها فكرت في الإنتحار من قبل، بسبب مرورها بظروف نفسية صعبة، ولكنها أكدت أن نفسيتها حالياً أفضل من تلك الفترة الصعبة، التي مرت عليها.

وأشارت مرتجى الى إنها تتمنى الموت دائماً، لأنها تريد الذهاب لكل أحبابها الذين رحلوا، فضلاً عن أن الآخرة لا يوجد بها شر.

وأضافت في تصريح صحفي: "دائماً أتمنى الموت لأن الله أرحم الراحمين، ولأني بلتقي بكل الناس الحلوين فوق هناك وفوق ما في شر، وبعد كام يوم من موتي الناس راح ينسوني". "

كما أكدت مرتجى أن والدتها ووطنها سوريا وفلسطين، هم من يستحقون أن تموت من أجلهم.

المصدر : الفن