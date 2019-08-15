وائل كفوري أمام مفرزة جونية القضائية!

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وصلت المفاوضات بين الفنان وائل كفوري وطليقته أنجيلا بشارة الى طريق مسدود، وذلك بعدما كان تمّ التوصل بينهما الى تسوية رضائية شاملة، بحيث جرى الإتفاق على التفاصيل كافة المتعلقة بإبنتيهما وسحب الدعاوى القضائية العالقة كافة.



وأوضح وكيل بشارة المحامي أشرف الموسوي، وفي حديث للـLBCI، أنهم بعدما تمّت الموافقة على جزء من الاتفاقيات والاقرارت المقدمة من قبل الطرف الآخر، قدموا إقراراً نسبوه الى بشارة مفاده أنها نفت التصريحات السابقة المتعلقة بتعرضها للعنف من قبل زوجها، ولكن لم تتم الموافقة عليه وتمّ رفضه بالمطلق كونه غير منطقي ولا يخدم مصلحة الطفلتين واستقرارهما. وكشف الموسوي عن أنه تم وقف التسوية بعد هذا الاقرار.



اشارة الى أن كفوري سيمثل خلال الايام المقبلة أمام مفرزة جونية القضائية، على خلفية الدعوى المقدمة ضده من قبل طليقته أنجيلا بشارة عبر وكيلاها المحاميان اشرف الموسوي وقاسم الضيقة، على خلفية اخلاله بالواجبات العائلية والتعرض لها.