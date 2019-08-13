بالفيديو: إعلامي سوري يعلن أنّه "مثلي الجنس"..

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أعلن الإعلامي والمذيع السوري الشاب “أدونيس الخالد” بأنّه مثلي الجنس وذلك عبر فيديو قام بتصويره ونشره على اليوتيوب وحسابيه الجديدين على كل من "فيسبوك " و "إنستغرام".

وشرح الخالد في الفيديو عن سبب إعلانه وما مر به حتّى الآن مؤكداً أنّ المثلية الجنسية ليس مرضاً حسب ما أكّدته منظّمة الصحّة العالميّة التابعة للأمم المتّحدة.

وذكر “الخالد” أنّه كان قد زار طبيب نفسي في سوريا حيث أكّد له بأنّ المثليّة الجنسية ليست مرضاً وبأنّ عليه السفر خارج سوريا وأن يعيش حياته، وهذا ما فعله حيث هو الآن متواجد في ألمانيا منذ عدّة سنوات ويعمل مع القناة الألمانية DW.

فيما كان قد عمل في سوريا ضمن التلفزيون السوري عبر شاشة قناة “سورية دراما” (برنامج “ألبوم”) وكذلك في إذاعة “المدينة أف أم”.