بعد خبر مفبرك يتعلق بمرسال غانم... "صار الوقت" سيتقدّم بشكوى!

A + A -

صدر عن القيّمين عن برنامج "صار الوقت" بيان جاء فيه:

طالعتنا صفحة تدعي الصفة الاخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر مفبرك يتعلق بالاعلامي مرسال غانم ويدعو للتصويت على استفتاء مقابل ربح بدل مادي مقدم من قبل الموقع ناشر الخبر.

امام هذه الواقعة، يهم برنامج صار الوقت التأكيد على الاتي:

١- ان الخبر المذكور لا يمت إلى الحقيقة بصلة وهو مفبرك جملة وتفصيلا، وهدفه واضح وهو استخدام اسم الاعلامي مرسال غانم للتسويق لموقع مجهول الهوية الإعلامية والأهداف السياسية.

٢- ان اي خبر لا يصدر عن إدارة البرنامج او عن الإعلامي مرسال غانم مباشرة او على صفحاتهم وحساباتهم الرسمية، لا يمكن أن يعتد به.

٢- ان إدارة البرنامج تحتفظ بحقها بملاحقة اصحاب الموقع قضائيا بجرم تلفيق الأخبار الكاذبة واستخدام اسم الاعلامي مرسال غانم وشهرته للتسويق الرخيص، وهي بصدد تقديم شكوى امام السلطات المختصة لتبيان هوية اصحاب الموقع.